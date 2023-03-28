Украинцев призвали готовиться к следующей зиме: что должна сделать каждая семья весной и летом

В Украине в ближайшие полгода не ожидается дефицита электроэнергии и массовых отключений. Но к следующей зиме придется хорошо подготовиться – не только энергетикам, но и самим украинцам.

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Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона. Он перечислил меры, которые следует принять каждому украинцу до начала следующего отопительного сезона:

если не все лампочки в доме энергоэффективные, воспользоваться госпрограммой замены ламп накаливания на LED;

проверить свое жилье, выяснить, какие приборы можно заменить на более энергоэффективные, и сделать это;

не отказываться от автономных источников энергии (аккумуляторных станций, повербанков, генераторов), которые были уже приобретены (если не были куплены – сделать это в межсезонье).

"Просто, чтобы быть уверенными. Для этого работают энергетики, но каждая семья может дополнительно позаботиться о средствах, которые позволят более комфортно проходить зиму, если вдруг произойдут локальные обесточивания", – отметил Кудрицкий.

При этом он добавил, что в следующие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Кроме того, украинская энергосистема уже является частью европейской, а значит, будет возможность импортировать электроэнергию.

"Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме... А уже к следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Возобновить, прежде всего, работу энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы", – отметил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 28 марта в 8 областях происходили значительные обесточивания потребителей. Причина – ухудшение погоды: штормовой ветер и снег с дождем.

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