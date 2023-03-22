Программу обмена старых лампочек на LED урезали: что изменилось

Украинцам продолжают раздавать бесплатные LED-лампы в обмен на старые лампы накаливания, но уже не во всех отделениях "Укрпочты".

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Список отделений можно узнать при подаче заявки на обмен через приложение госуслуг Дія. Об этом заявили в пресс-службе Дії.

Также озвучены сроки окончания программы в селах – лампочки можно будет обменять до конца апреля. С 1 мая обмен будет доступен только в 23 отделениях "Укрпочты" в городах-миллионниках и областных центрах страны.

В рамках программы осталось еще 11 млн лампочек "для раздачи". Напомним, в целом ЕС предоставил 35 млн LED-ламп, закупку еще 5 млн профинансировала Франция.

Обмен старых ламп на LED – как подать заявку в Дії

Авторизоваться в приложении, зайти в меню "Услуги" и выбрать пункт "Обмен ламп".

Ввести номер телефона и выбрать доступное отделение "Укрпочты", в котором и будет происходить обмен.

Дождаться уведомления от Дії: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты будет пять дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно сэкономить на электричестве после замены лампочек. Для максимального эффекта все приборы освещения в доме должны быть с LED-лампами.

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