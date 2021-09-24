Украинцев переводят на высокие газовые тарифы: кто заплатит по 12 грн за куб зимой

Украинцев без разрешения переводят на высокие газовые тарифы: вместо 8 грн за каждый куб приходится платить 12 грн. Это происходит из-за того, что прошлый поставщик отказывается выполнять свои обязательства и клиента автоматически переводят на поставщика последней надежды. А тарифы у него выше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Клиенты узнают о том, что их перевели на новые тарифы, только когда получают звонки с требованием погасить долг. По правилам предупреждать потребителя должен тот поставщик, который прекратил поставлять газ и из-за которого клиента перевели на поставщика последней надежды.

Однако часто поставщики этого не делают: информацию даже не размещают на своем официальном сайте. По правилам:

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поставщик последней надежды предлагает тарифы, которые на 50% выше, чем у других поставщиков;

пользоваться услугами поставщика последней надежды можно только 60 дней: после этого голубое топливо отключат;

чтобы перейти на нового поставщика, нужно погасить задолженность перед предыдущем.

Также стоит отметить, что даже если поставщик перестал поставлять газ, погашать долги все равно должны. Чтобы не перейти на высокие тарифы, нужно постоянно следить за ситуацией у своего поставщика и проверить, заключил ли он контракт с "Нафтогазом" и получит ли газ по низким тарифам.

Как ранее писал OBOZREVATEL: