Украинцев без их ведома переводят на высокие газовые тарифы: кто заплатит на 2 тыс. грн больше

Часть украинцев переводят на тарифы поставщика последней надежды ("Нафтогаз"), тарифы которого на 50% выше, чем в среднем на рынке. К примеру, когда "Нафтогаз" продает голубое топливо в качестве основного поставщика, то предлагает куб за 7,96 грн, а в случае, если реализует его в качестве поставщика последней надежды (ППН) – уже за 12 грн.

К поставщику последней надежды попадают в случае, если основной поставщик больше не может предоставлять газ по каким-либо причинам (банкротства, или же из-за высоких цен на голубое топливо компания просто не может закупить его), говорится в материале OBOZREVATEL. Такой механизм разработан для того, чтобы украинцы вовсе не остались без газа.

Важно отметить, что о переходе к ПОН никто не сообщает. В результате зимой семья, которая тратит 500 кубов газа, вместо привычных 4 тыс. грн может отдать за газ уже 6 тыс. грн.

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То есть без какой-либо причины придется заплатить на 2 тыс. грн больше. Но и это не все. Как поясняют в "Нафтогазе", услуги предоставляются только в течение 60 дней, а затем газ должны отключить.

Как ранее писал OBOZREVATEL: