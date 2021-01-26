Украинцев переведут на новые тарифы на газ автоматически: Шмыгаль рассказал о следующем шаге
В Украине тарифы на газ будут фиксированными (6,99 грн за кубометр) только до марта 2021-го, после всех потребителей без спроса переведут на годовые контракты.
Об этом 26 января в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Выступление транслировалось на официальном сайте парламента. "Основным продуктом газораспределительных компаний станет годовой продукт по умолчанию. Это то, над чем мы сейчас работаем с парламентским комитетом и газораспределительными компаниями. Людям будет устанавливаться тариф в год по умолчанию ", – сказал премьер.
С помощью годовых контактов платить за голубое топливо можно меньше. Это связано с тем, что цена на газ летом ниже. И если в теплый период времени заказать голубое топливо сразу на год, то ежемесячно можно платить равными частями по низкой цене.
С 1 февраля максимальный тариф на газ будет составлять 6,99 грн, хотя в январе доходил до более 10 грн за куб. Если бы украинцы закупили голубое топливо летом на год, то равными частями платили бы 12 месяцев по цене меньше 5 грн за кубометр.
С 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.
В сумме снижение цены на газ и ограничение стоимости его транспортировки, по подсчетам Кабмина, позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.