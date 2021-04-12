Украинцев хотят перевести на новый вид газа, который в три раза дороже

В Украине планируют развивать производство биогаза для того, чтобы сократить импорт обычного голубого топлива. При этом цена "биологического" газа в несколько раз выше – $350-700 против $250 за тысячу кубометров "обычного" голубого топлива.

Об этом говорится в материале UBR. Так, толчок развитию рынка биогаза может дать принятие разработанного Минэнергетики и Госагентством энергоэффективности законопроекта. После в ведомствах ждут стремительного развития рынка и снижения уровня зависимости от импорта газа, о чем заявил и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Биогаз производится методом анаэробного сбраживания органических веществ. Биометан – это тот же биогаз, но очищенный до физико-технических характеристик, которые требуются от природного газа для его закачки в газотранспортную (ГТС) и газораспределительные системы (ГРС).

Как рассказал глава правления биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) Георгий Гелетуха, на сегодняшний день стоимость биометана, в зависимости от исходного сырья, находится в диапазоне $350-700 за 1 тыс. куб.м, в то время как у природного газа – $250 за 1 тыс. куб.м.

Поэтому в Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Впрочем, льготы не дали ощутимого толчка для развития и этой отрасли – в отличие от солнечных и ветровых электростанций, объем производственных мощностей биогазовых установок к 2020 году существенного отстал от национального плана развития ВИЭ, составив 103,4 МВт против запланированных 290 МВт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.