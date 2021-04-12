Українців хочуть перевести на новий вид газу, що втричі дорожчий

В Україні планують розвивати виробництво біогазу для того, щоб скоротити імпорт звичайного блакитного палива. Водночас ціна "біологічного" газу в кілька разів вища – $350-700 проти $250 за тисячу кубометрів "звичайного" блакитного палива.

Про це йдеться в матеріалі UBR. Так, поштовх розвитку ринку біогазу може дати ухвалення розробленого Міненергетики та Держагентством енергоефективності законопроєкту. Опісля в відомствах чекають стрімкого розвитку ринку і зниження рівня залежності від імпорту газу, про що заявив в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Біогаз виробляється методом анаеробного зброджування органічних речовин. Біометан – це той самий біогаз, але очищений до фізико-технічних характеристик, яких вимагаються від природного газу для його закачування в газотранспортну (ГТС) і газорозподільні системи (ГРС).

Як розповів голова правління біоенергетичної асоціації України (UABIO) Георгій Гелетуха, на сьогодні вартість біометану, залежно від вихідної сировини, перебуває в діапазоні $350-700 за 1 тис. куб. м, водночас у природного газу – $250 за 1 тис. куб. м.

Тому в Україні біометан не виробляють. На ринку працюють тільки компанії, що випускають неочищений, дешевший в собівартості біогаз для виробництва з нього електроенергії за "зеленим" тарифом.

Утім, пільги не дали відчутного поштовху для розвитку і цієї галузі – на відміну від сонячних і вітрових електростанцій, обсяг виробничих потужностей біогазових установок до 2020 року суттєвого відстав від національного плану розвитку ВДЕ, склавши 103,4 МВт проти запланованих 290 МВт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. Як наслідок, кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.