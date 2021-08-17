Украинцам за долги по коммуналке будут отключать газ и блокировать банковские карты: как накажут

В Украине за долги по коммуналке могут отключить газ и электроэнергию. Кроме того, поставщик имеет право подать в суд и после арестовать банковские счета должника.

Об этом говорится в законе "О жилищно-коммунальных услугах". При этом отключить воду или централизованное отопление украинцам не могут, должников могут лишить только электроэнергии и газа.

"Если сумма задолженности составляет более 120 тыс. грн, исполнительная служба имеет право арестовать недвижимость, может стать поводом для выселения из квартиры", – говорится в материале НВ.

Украинские семьи задолжали 24,7 млрд грн за газ, около 21,5 млрд – за отопление и горячую воду, еще 7,1 млрд грн – за электроэнергию. Кроме того, 6,4 млрд грн недоплатили за воду, 5,5 млрд грн за содержание дома и придомовой территории и 1,2 млрд – за вывоз мусора, говорится в данных Государственной службы статистики.

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За задолженность поставщики имеют право назначать пеню. Ее размер составляет 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Важно при этом отметить, что закон запрещает штрафовать на сумму более 100% долга.

Должников по коммуналке оставляют без имущества. Исполнительная служба имеет право не только арестовать банковские счета и списать с них средства, но и, например, прийти в квартиру должника, забрать одежду, мебель, технику, и после выставить ее на торги и продать.

В отдельных случаях за долги по коммуналке могут забрать и квартиру. Ее также продают на торгах, а разницу между долгом по коммуналке и стоимостью жилья возвращают должникам.

Как ранее писал OBOZREVATEL: