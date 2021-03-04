Украинцам введут новые тариф на газ уже в мае: опубликован документ

В Украине до 25 апреля 2021-го должны опубликовать годовые тарифы на газ, которые будут действовать до 30 апреля 2022 года.

Таким образом всех поставщиков обяжут ввести предложения сразу на 12 месяцев с фиксированной ценой. Это позволит украинцам платить за газ стабильную сумму равными частями. Об этом говорится в проекте постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, который опубликовали на сайте ведомства.

"Поставщик, который поставляет или планирует поставлять газ, обязан разместить на своем сайте и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое предложение сроком действия с 01 мая по 30 апреля следующего года", – говорится в документе.

Проект планируют рассмотреть 5 марта. Если его поддержат, уже в апреле украинцы смогут увидеть новые тарифы на газ сразу на год. Сколько заплатим с годовым тарифом?

"Нафтогаз" в августе 2020-го предлагал подключить годовой тариф 4,73 грн за кубометр. В то же время месячная цена на тот момент составляла 3,24 грн. Принцип годового тарифа такой:

летом с годовым тарифам голубое топливо стоит дороже;

зимой, когда цены резко растут, украинцы с годовым тарифам платят фиксированную стоимость;

платить нужно ровными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа "бронировать" на год, выбирает сам покупатель.

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