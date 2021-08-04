Украинцам урежут субсидии, в разных областях размер скидки будет отличаться, – министр

В Украине размер субсидии в каждом регионе смогут считать по разным нормативам. Там, где в связи с распространением коронавируса будет действовать "красная зона", норматив потребления коммунальных услуг оставят увеличенным на 50%. В других же регионах – сократят на 50%.

Об этом говорится в заявлении министра социальной политики Марины Лазебной, которое опубликовано на официальной странице министерства в Facebook. Стоит при этом отметить, что сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой зоне". А это значит, что субсидии, если так продолжится до 1 октября, урежут всем.

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"Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершился, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в "красной зоне", автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов", – сказала Лазебная.

Отметим, субсидии начисляют на социальные нормативы потребления. И если их сократят на 50%, то и размер помощи снизится на те же 50%. Для разных семей такое сокращение может составить от 700 до нескольких тысяч грн.

Отметим, некоторые эксперты считают: прежде чем возвращать старые нормативы, нужно добиться сокращения уровня бедности до того уровня, который был в Украине перед пандемией. Например, такую мысль в комментарии OBOZREVATEL озвучил бывший министр соцполитики Андрей Рева.

Напомним: