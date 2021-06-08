Украинцам резко пересчитали тарифы на газ в июне: почему в ценах огромная разница

В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены исходя: из закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.

В списке самых низких цен также – "ЭводаТрейд" КП "Луцкводоканал" с ценой 7,88 грн за кубометр, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт с ценой 7,89 грн за кубометр, а также ГК Нафтогаз Украины с ценой 7, 96 грн за кубометр, подсчитало издание Газправда.

В целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный летний ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр. Еще более 20 поставщиков будут продавать клиентам с годовым тарифным планам кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

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Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.

"Как видим, ожидаемого сезонного снижения цен на газ не произошло. Наоборот, из-за рекордно низкого предложения, спровоцированного "Газпромом", который не спешит продавать свой газ, цены на европейских газовых хабах достаточно высоки. Соответственно, такие же тенденции и в Украине. Средневзвешенная цена на природный газ по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже по состоянию на 27.05.2021 г. на июнь составила более 12,1 грн за кубометр", – рассказывает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Украинские компании должны ориентироваться на рыночную стоимость: сколько стоит газ на бирже, каковы цены в Европе, с какими котировками они могут закупить голубое топливо. К примеру, по данным Украинской энергетической биржи, в апреле в среднем газ стоил 7,59 грн за кубометр.

Дело в том, что из-за конкуренции на рынке компаниям приходится сдерживать рост цен. Иначе все потребители уйдут, например, к "Нафтогазу", который напрямую продает голубое топливо по цене в меньше 8 грн за куб.

В целом же ежемесячно, до осени, стоимость кубометра будет постепенно снижаться. Поэтому вполне вероятно, что уже в июле украинцы могут увидеть более привлекательные цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.