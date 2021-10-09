Украинцам раздадут по две тысячи гривен на коммуналку: как оформить помощь

В Украине всего за месяц количество субсидиантов увеличилось на 100 тыс. семей и достигло 2,5 млн. В среднем каждый получатель может рассчитывать на две тысячи гривен, которые можно будет потратить на коммуналку.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минсоца, сообщил замминистра Виталий Музыченко. В отдельных случаях размер помощи будет достигать и 10 тыс. грн. Это касается многодетных семей, детских домов семейного типа. Они значительно больше тратят коммуналки, поэтому и выплату выше.

Чтобы получить деньги, заявление или декларацию можно подать следующим образом:

обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ,

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обратиться в орган социальной защиты населения,

отправить документы через "Укрпочту",

онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Отметим, размер субсидии считается индивидуально и зависит от дохода, составе семьи, а также размера жилья. В среднем украинцы платят за коммуналку около 15% своего совокупного дохода. Однако пенсионеры, которые традиционно имеют низкий доход, могут рассчитывать и на более существенную помощь.

Без субсидии рискуют остаться те, кто имеет несколько домов или машин, официально не работают, потратили более 50 тыс. грн на крупную покупку, имеют долги по коммуналке. Также если 15% от совокупного дохода хватает на то, чтобы платить за коммуналку в пределах социальных нормативов, субсидия не положена.

Напомним: