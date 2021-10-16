Украинцам придут огромные платежки за отопление: кто заплатит в два раза меньше

Украинцы даже без пересмотра тарифов заплатят за отопление в грядущем сезоне значительно больше. Те, кто использует газ, вынуждены будут отдавать за тепло в два раза больше. В то же время украинцы в многоэтажных домах, которые провели тепломодернизацию здания, смогут экономить до 50%.

О том, кто и сколько заплатит за отопление, читайте в материале OBOZREVATEL.

Даже если цены на тепло и горячую воду не изменят, за газ все равно придется платить значительно больше, чем в прошлом году. Так, к примеру, если на отопление дома ежемесячно тратят 250 кубометров газа:

в 2020-м нужно было платить 1 350 грн;

в 2021-м придется заплатить 1 990 грн.

Годовой тариф для населения находится на уровне 8 грн за куб, менять его не будут до мая 2022-го. А вот месячные цены и тариф поставщика последней надежды (ПОН) увеличивается ежемесячно. К примеру, в октябре цену ПОН увеличили с 12 до 16,56 грн за куб.

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Если раньше за 150 кубов нужно было платить 1800, то в октябре уже 2484 грн. Столько будут платить те украинцы, которые лишились своего поставщика, например, если он не смог выполнять обязательства и доставлять голубое топливо.

Стоимость Гкал тепла может отличаться в несколько раз. Это зависит от поставщика, какую энергию он использует для генерации, сколько клиентов пользуется их услугами и т.д. Кроме того, даже два клиента одного и того же поставщика могут платить по-разному.

К примеру, в неутепленном доме, без индивидуального теплового пункта (ИТП) расходы на отопление могут быть в два раза выше, чем в таком же за площадью жилье, но с ИТП и утепленными стенами.

Как ранее писал OBOZREVATEL: