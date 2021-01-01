Украинцам повысили абонплату на газ: сколько теперь будем платить

Александр Литвин Коммуналка 04:16, 1.01.2021

Украинцам с 1 января 2021-го пересчитали абонплату на газ. Количество кубометров, за которые нужно будет платить, пересчитали (исходя из объемов потребления с октября 2019-го по октябрь 2020-го), а сам тариф увеличили.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Допустим, если клиент "Тернопольгаза" за указанный период потратил тысячу кубометров, то ежемесячно ему нужно платить абонплату за 83,3 кубометра. В 2020-м это 85,8 грн, а с 1 января – 194,9 грн.

Как повысили:

  • "Донецкоблгаз" – с 0,84 до 1,11;

  • "Киевгаз" – с 0,28 до 0,32;

  • "Киевоблгаз" – с 0,81 до 1,55;

  • "Кировоградгаз" – с 0,87 до 1,75;

  • "Кременчуггаз" – с 0,29 до 0,43;

  • "Луганскгаз" – с 0,92 до 1,13;

  • "Одессагаз" – с 0,79 до 0,89;

  • "Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07;

  • "Тернопольгаз" – с 1,03 до 2,34;

  • "Херсонгаз" – с 0,94 до 1,80;

  • "Черкассыгаз" – с 0,48 до 0,59.

Благодаря введению абонплаты украинцы имеют право менять поставщика газа. Так, облгазу нужно платить за коммуникацию, транспортировку и распределение голубого топливо. А вот у кого покупать сам газ – можно выбрать среди десятков предложений. К примеру, в среднем клиенты "Нафтогаза" платят примерно на 2 грн больше, чем клиенты связанных с облгазами газсбыта.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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