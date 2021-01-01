Українцям підвищили абонплату на газ: скільки тепер платитимемо

Українцям із 1 січня 2021-го перерахували абонплату на газ. Кількість кубометрів, за які потрібно буде платити, перерахували (виходячи з обсягів споживання з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го), а сам тариф збільшили.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Припустимо, якщо клієнт "Тернопільгазу" за вказаний період витратив тисячу кубометрів, то щомісяця йому потрібно платити абонплату за 83,3 кубометра. У 2020-му це 85,8 грн, а з 1 січня – 194,9 грн.

Як підвищили:

"Донецькоблгаз" – з 0,84 до 1,11;

"Київгаз" – з 0,28 до 0,32;

"Київоблгаз" – з 0,81 до 1,55;

"Кіровоградгаз" – з 0,87 до 1,75;

"Кременчукгаз" – з 0,29 до 0,43;

"Луганськгаз" – з 0,92 до 1,13;

"Одесагаз" – з 0,79 до 0,89;

"Полтавагаз" – з 1,09 до 2,07;

"Тернопільгаз" – з 1,03 до 2,34;

"Херсонгаз" – з 0,94 до 1,80;

"Черкасигаз" – з 0,48 до 0,59.

Завдяки введенню абонплати українці мають право змінювати постачальника газу. Зокрема, облгазу потрібно платити за комунікацію, транспортування й розподіл блакитного палива. А ось у кого купувати сам газ – можна вибрати серед десятків пропозицій. Наприклад, у середньому клієнти "Нафтогазу" платять приблизно на 2 грн більше, ніж клієнти пов'язаних з облгазами газзбутів.

Як раніше писав OBOZREVATEL: