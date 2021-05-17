Украинцам пересчитали тарифы на газ: кто заплатит на 70% меньше

В Украине с 1 мая действуют новые цены на газ. Меньше всего (7,89 грн за куб) заплатят клиенты "Черкассыгазсбыт". В то же время те семьи, которые покупают голубое топливо у "Херсонской областной энергопоставляющей компании", отдадут на 71% больше – 13,5 грн за куб.

Это следует из опубликованных данных о размерах тарифов на газ в мае. Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "Евода трейд", КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО "Волыньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. Лишь несколько компаний установили ценники более 13,5 грн за кубометр.

Соответствующие цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.