В Украине с 1 января пересчитали размер платы за доставку газа. Тариф не изменился, однако при этом в платежках будут учитывать новые объемы потребления. Ежемесячно в течение месяца будет приходить одинаковая сумма, которую нужно платить независимо от того, пользовались газом или нет. Деньги пойдут компаниям, которые распределяют голубое топливо.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZREVATEL, большинство облгазов принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Однако ситуация в каждом регионе индивидуальная. К примеру, в Киеве компания "Киевгаз" уже много лет контролируется менеджерами ОПЗЖ, членами семей видных деятелей запрещенной в Украине партии.

Так, с 2010-го по 2019-й "Киевгазом" руководил Сергей Горовой, член ОПЗЖ, зять одного из лидеров ликвидированной фракции ОПЗЖ Юрия Бойко. В 2019-м он умер и пришлось искать нового руководителя. Его место досталось Андрею Винграновскому. Он также был членом Партии регионов, и, главное – муж Юлии Левочкиной (сестра экс-главы Администрации Януковича Сергея Левочкина).

За что нужно платить?

В Украине в результате реформы газового рынка разделили плату за сам газ как товар и за его доставку. Это позволило распределить функции компаний, которые закупают газ за границей либо добывают его и продают украинцам и тех, кто содержит инфраструктуру.

С мая 2022-го большинство украинцев получает газ от государственного "Нафтогаза". А вот компании, которые содержат трубы, находятся в частных руках.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!