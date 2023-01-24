Украинцы платят за доставку газа менеджерам от ОПЗЖ: кто собирает деньги и почему не удалось избавиться от родственников Бойко и Левочкина

В Украине большинство облгазов принадлежит олигарху времен Януковича Дмитрию Фирташу, столичный "Киевгаз" уже в течение многих лет контролируется представителями ОПЗЖ и их родственниками. И несмотря на угрозу энергетической безопасности, за 11 месяцев полномасштабной войны ситуация не изменилась. Часть облгазов пытаются забрать у Фирташа и передать "Нафтогазу", однако его влияние на рынок остается существенным. А столичная компания уже много лет остается под контролем родственника видного деятеля ОПЗЖ.

Видео дня

О том, кому украинцы платят за доставку газа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто владеет газовыми трубами

"Облгазы" – акционерные общества. Большая их часть принадлежит Дмитрию Фирташу через связанную с ним "Региональную газовую компанию". Ряд облгазов постановлением Кабмина взял под контроль "Нафтогаз" и сейчас пытается сменить руководство.

Фирташ строил свою газовую империю в течению десятилетий. В 2012-м он купил облгазы у российского олигарха Виктора Вексельберга. Но в 2022-м ситуация кардинально изменилась. Сначала у Фирташа забрали 8 млн клиентов, которые покупали у них газ, и передали "Нафтогазу" (в мае прошлого года), а теперь дошла очередь и до компаний, которые занимаются распределением голубого топлива. Именно им ежемесячно нужно платить за доставку газа.

В "РГК" такие действия называют рейдерством, в "Нафтогазе" же руководствуются решением правительства. Некоторые компании вовсе остались без внимания властей. Несколько дней назад вокруг "Киевгаза" разгорелся очередной скандал. Оказалось, что в компании приняли на работу на должность замглавы правления херсонского депутата от ОПЗЖ Егора Устинова, который якобы оставался в Херсоне во время оккупации.

После серии публикаций в "Киевгазе" заявили, что Устинова уволили еще 13 января, однако главный вопрос: чем руководствовалась компания, когда принимала на работу депутата с сомнительной репутацией, осталось открытым.

Уволенный Устинов – далеко не единственный член ОПЗЖ в "Киевгазе". В течение многих лет компанией управляют родственники лидеров Партии регионов и ее наследницы – ОПЗЖ. От зятя одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко "Киевгаз" перешел в руки мужа нардепа от ОПЗЖ Юлии Левочкиной.

Кому принадлежит "Киевгаз" и почему им руководят сторонники ОПЗЖ

Среди собственников "Киевгаза" – "Рилосак Кэпитал" (5,46%), территориальная община Киева (5%), "Киевэнергохолдинг" (60%). В свою очередь "Киевэнергохолдинг" на 61% принадлежит общине Киева, остальное - кипрской и британской компаниям.

Доказать связь между компаниями, которые владеют акциями "Киевгаза", Бойко и Левочкиными юридически невозможно. Но в акционерном обществе главное – кто управляет компанией. И вот с руководством все куда более однозначно.

С 2010-го по 2019-й "Киевгазом" руководил Сергей Горовой, член ОПЗЖ, зять одного из лидеров ликвидированной фракции ОПЗЖ Юрия Бойко. В 2019-м он умер и пришлось искать нового руководителя. И хотя, казалось бы, киевлянам принадлежит большая часть акций, другим акционерам удавалось в течение многих лет срывать собрание акционеров. Поэтому переизбрать главу не удавалось.

Сложным этапом стал 2019-й. Тогда пришлось договариваться и выбирать нового главу. И тут Юрий Бойко в результате договоренностей уступил место Андрею Винграновскому. Он также был членом Партии регионов, и, главное – муж Юлии Левочкиной (сестра экс-главы Администрации Януковича Сергея Левочкина).

Винграновский во времена Януковича работал начальником Управления охраны недвижимого культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Киевские СМИ обвиняют его в организации целого ряда схем, поборами, взятками за переустройство исторических зданий.

После бегства Януковича Винграновский потерял свою должность во власти. Но уже через несколько лет муж Левочкиной возглавил "Киевгаз". Собеседники из газового рынка говорят: Бойко влияние на "Киевгаз" не потерял, а должность именно с его согласия перешла в семью Левочкиных.

Тесную связь "Киевгаза" с членами ОПЗЖ можно проследить и в закупках. К примеру, на 2023 год за два миллиона гривен заказали юридические услуги у компании депутата Киевсовета от ОПЗЖ Рустема Ахметова "Лекс групп". В эту канву вписывается и временное трудоустройства сбежавшего из Херсона члена ОПЗЖ.

За что платим облгазам

До реформы газового рынка в "Нафтогазе" рассказывали OBOZREVATEL: именно благодаря облгазам крадут миллиарды гривен. В то время у НАКа не было доступа к базам данным клиентов. Фактически они не знали, для кого передают дешевый газ якобы на нужды населения. Часть этого газа действительно использовали украинцы, а что-то покупали для компаний по цене для населения (а разница между коммерческой ценой и ценой для бытовых потребителей достигала сотен процентов).

Сейчас же облгазы больше не занимаются поставками газа. Они отвечают за учет и распределение. Но и здесь контроль над сетями позволяет удерживать свою роль на рынке. Газовые сети, которые в течение многих лет захватывали олигархи и приближенные к семьям видных политиков бизнесмены, просто так отдавать не собираются.

Украинцы ежемесячно платят за доставку газа. Деньги якобы должны идти на содержание и ремонты газовых сетей. И если "Нафтогазу", чтобы заработать свои 100 грн, нужно поставить на эту сумму газ, а предварительно добыть его либо импортировать, то с компаниями, которые занимаются распределением, все куда проще. Фактически они всего лишь отвечают за "трубы".

Пока все стабильно работает, вопросов к облгазам нет. Но если Россия расширит объекты атак и начнет бить по газовой инфраструктуре, здесь все проблемы и проявятся. Обеспечивают ли олигархи и представители ОПЗЖ необходимый запас оборудования для ремонтов, прошла ли подготовка к новым военным угрозам, есть ли необходимое количество специалистов. И в условиях полномасштабной войны это вопрос энергетической безопасности всей страны.

У "РГК" Кабмин уже решил забрать и передать "Нафтогазу" ряд облгазов. А вот столичный "Киевгаз" все еще остается под управлением представителей ОПЗЖ.