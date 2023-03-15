Украинцам готовят повышение тарифов на свет: как могут вырасти цены на электричество

Кабинет министров Украины разрабатывает варианты повышения стоимости электроэнергии. И до полномасштабной войны себестоимость производства тока была выше установленного тарифа. Сейчас же стоимость 1 кВт⋅ч должна быть как минимум в два раза больше, считают специалисты.

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При этом экономически обоснованная цена на свет примерно в четыре раза выше, чем тариф для населения в 1,44 грн. К примеру, бизнес, который платит по рыночным ценам, уже отдает 6,05 грн за каждый киловатт-час. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Официально в правительстве не озвучивают варианты пересмотра цен. Неформально несколько собеседников OBOZREVATEL в Кабмине упоминали о возможности отменить диверсификацию цен. Сейчас тариф при потреблении до 250 кВт⋅ч составляет 1,44 грн, а если тратить больше – каждый сверхнормативный киловатт-час стоит 1,68 грн.

Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ, предполагает, что цены могут поднять уже с апреля, хотя официальных прогнозов и оценок до сих пор нет. Вероятно, цену не повысят более чем до 2,3-2,5 грн/кВт⋅ч.

Допустим, если сейчас вы используете 250 кВт⋅ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт⋅ч – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт⋅ч придется платить уже 720 грн.

Вопрос повышения тарифов на электричество стал еще более острым из-за массированных ракетных атак РФ по энергетике Украины. Ремонты поврежденного оборудования будут длиться годами, признают энергетики. А на это нужны миллиарды гривен, и единственная возможность их получить – увеличить цену тока.

Как сообщал OBOZREVATEL, и без роста тарифов задолженность украинцев за коммуналку уже составила около 50 млрд. За долги коммунальные предприятия подают в суд на неплательщиков. В счет долга могут арестовать банковские счета, авто, мотоцикл или забрать и продать на открытых торгах личные вещи.

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