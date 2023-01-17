Украинцам 17 января отключают свет не по графиках: в каких регионах

В Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Он вызван уменьшением производства электроэнергии – из-за ракетных обстрелов электростанций. В связи с этим 17 января в ряде регионов применяются аварийные отключения света. Впрочем, есть и такие, где подачу электричества ограничивают в плановом режиме – соблюдая графики.

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Экстренные отключения же применяются, в частности, в Киеве и области. "Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", – сообщают соответственные подразделения ДТЭК.

Также графики пока не соблюдаются в других городах. В частности:

В Запорожской области свет отключают по очередям. Ознакомиться с их порядком можно здесь.

В Ривном и области действуют почасовые графики. Порядок отключений для:

Также почасовые графики применяются в Волынской области. Расписание здесь.

"На 17 января НЭК "Укрэнерго" доказало предел по мощности в Полтавской области. Выключаем по одной очереди", – сообщили в Полтаваоблэнерго. С графиком можно ознакомиться по ссылке.

В Ивано-Франковской области электричество отключают очередями. Время очередей можно узнать здесь.

"В соответствии с доведенной предельной величиной потребления электрической мощности на 17.01.23 г. по Винницкой области задействовано ограничение электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения", – сообщили в "Винницаоблэнерго". Сам график опубликован здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разработали мобильное приложение, которое дает возможность узнать, есть ли дома свет. Приложение не взаимодействует с облэнерго или другими энергетическими компаниями – сбор данных осуществляется самими украинцами на волонтерских началах.