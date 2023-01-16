В Украине появилось приложение об отключениях света: можно узнать, есть ли дома электричество

В Украине разработали мобильное приложение, которое дает возможность узнать, есть ли дома свет. Приложение не взаимодействует с облэнерго или другими энергетическими компаниями – сбор данных осуществляется самими украинцами на волонтерских началах.

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Пока что приложение работает только для систем на базе iOS (iPhone, iPad), однако уже в ближайшее время обещают выпустить версию и для Android. Об этом рассказал разработчик приложения Денис Гайдамака в Facebook.

"Создал добрососедское мобильное приложение "Є?", в котором вы сможете узнавать, а также сообщать близким и соседям о наличии света в вашем доме. В нем отображаются только фактические данные от реальных людей, то есть нас с вами. Никакой привязки к официальным плановым или экстренным графикам отключений, которые часто происходят со смещением", – рассказал Гайдамака.

Так, в приложении любой пользователь сможет сообщать о наличии или отсутствии света по конкретному адресу. А для того, чтобы получать информацию о конкретном доме, нужно на него "подписаться".

Разработчик уверяет, что в базу приложения уже добавлены 132 самых крупных населенных пункта на подконтрольных Украине территориях. В них проживает около 21 млн человек.

"Уверен, что благодаря ВСУ скоро можно будет добавить всю территорию Украины... В ближайших планах – разработка Android-версии приложения... Также планирую добавить возможность отслеживать наличие воды и тепла", – анонсировал разработчик.

Это уже не первая инициатива разработчиков, возникшая из-за массовых отключений света в Украине. Так, ранее киевский программист интегрировал в приложение "Календарь" графики отключения света в столице. Они пригодятся в дни, когда в Киеве не внедряются аварийные отключения и действуют только почасовые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 16 января вырос дефицит мощности электроэнергии. В связи с этим в ряде регионов страны применяются экстренные отключения света. Соответственно, графики стабилизационных отключений там пока не действуют.

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