Цифры в платежках украинцев выросли: как подорожала коммуналка

В Украине выросла стоимость услуг ЖКХ: с марта-2022 по март-2023 общее подорожание составило 4,6%. Больше всего же выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 22,9%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, на втором месте по подорожанию уборка мусора. Она выросла в стоимости на 17%. Далее идут:

водоснабжение – на 1,6%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

Как изменились тарифы за месяц

А вот с февраля по март стоимость услуг ЖКХ в Украине снизилась – хоть и практически незначительно. Удешевление составило 0,1%.

Тем не менее, констатируют в Госстате, предоставление отдельных услуг подорожало. Речь о:

содержании и ремонте жилья – на 0,4%;

уборке мусора – на 2,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.

Стоимость же других услуг осталась прежней. Это:

водноснабжение;

канализация;

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Новый тариф на электроэнергию

В то же время тариф на электроэнергию в Украине в ближайшее время могут повысить на 30-40%. В результате каждый кВт*час будет стоить 2,3-2,5 грн.

"Тарифы на электроэнергию не возрастут в четыре раза, то есть к расчетной стоимости электроэнергии, Предполагаю, что они повысятся примерно на 30-40% – до 2,3-2,5 грн за кВт*час", – пояснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По данным же "Цензора", тарифы могут вырасти до 5,5 грн за кВт*ч. При этом само повышение может быть разбито на несколько этапов.

Более того, говорится в материале, даже этой суммы будет недостаточно для покрытия всех потребностей энергетиков. Ведь "рыночная стоимость электроэнергии для населения составляет примерно 7 гривен за кВт*ч".

"Собеседник в правительстве рассказывает, что в настоящее время из 7 грн за кВт*ч не покрывается примерно 1,3 грн. То есть это долг, не имеющий источников для его покрытия", – рассказывают авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть украинцев же имеет право на субсидию на неотапливаемый период. Граждане могут рассчитывать на пособие от государства с 1 мая по 30 сентября.

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