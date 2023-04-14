Украинцы могут получить субсидию на неотапливаемый сезон: как оформить и кто претендует

Часть украинцев имеет право на субсидию на неотапливаемый период. Так, граждане могут рассчитывать на пособие от государства с 1 мая по 30 сентября.

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Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. Получить субсидии могут семьи, если:

в составе семьи есть ВПЛ (внутренне перемещенные лица);

члены семьи арендуют жилье для проживания и платят ЖКУ;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в семье меньше, чем количество зарегистрированных;

семья обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как и куда подать документы?

Обратиться лично в сервисный центр ПФУ;

по почте, в адрес органа Фонда;

online через девайс – через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ.

Как рассчитывается субсидия?

Если пособие назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего года. Но пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март этого года.

При этом субсидии и льготы на неотапливаемый сезон переназначат для подавляющего большинства получателей, получавших жилищную субсидию во время отопительного периода, автоматически, на основании имеющейся в ПФУ информации при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

В свою очередь, если такие изменения произошли, семья, претендующая на получение выплат, должна предоставлять о них информацию в орган Фонда. На это дается период 30 дней.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине субсидии не начисляются, если хотя бы один член семьи в год перед ее назначением совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн. Однако мало кто знает, что это правило может не относиться к покупке жилья.

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