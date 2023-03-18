Тарифы украинцам пересчитают: как могут измениться суммы в платежках

В Украине рассматривают возможность повышения тарифов на электроэнергию и газ. В результате расходы на ток и газ в месяц могут увеличиться с 1 482 до 2 550 грн в месяц.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Судя по риторике, весной поднимут не только тарифы на электроэнергию, но и тарифы на газ. Ориентир для газа – 12-14 грн за куб, для электроэнергии – 2,5-3,5 грн за кВт*час", – уверен эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. Экономически обоснованные тарифы на газ и ток действительно значительно выше рыночных, и разницу в ценах компенсируют из государственного бюджета.

Собеседник OBOZREVATEL в Кабмине рассказывает: конкретные механизмы как минимум на уровне министерства не прорабатываются всерьез. Мол, понимание того, что необходимо принимать решение и повышать тарифы, есть, но поручений готовить такое решение не было.

Если бы тарифы повысили примерно до 3 грн за кВт*час и 13 грн за кубометр газа, суммы в платежках были бы следующими:

при потреблении 200 кВт*час электроэнергии в месяц:

действующий тариф – 288 грн

рыночный тариф – 600 грн

при потреблении 150 кубометров газа в месяц:

действующий тариф – 1194 грн

рыночный тариф – 1950 грн

Как минимум до конца отопительного сезона дискуссию о повышении тарифов поднимать не будут. Далее ситуация будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от того, как быстро закончится война и какой будет ситуация в экономике. Те украинцы, которые не смогут оплачивать коммуналку после роста тарифов, смогут воспользоваться субсидиями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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