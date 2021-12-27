Тарифы на воду для украинцев повысили: кто заплатит больше всех

Украинцам уже с 1 января 2022 года придется больше платить за воду. В некоторых городах повышение тарифов составило 20-24%. Дороже всего вода будет в Запорожье у клиентов КП "Облводоканал" – 65,56 грн за куб (водоснабжение и водоотведение). Высокие тарифы также установили "Уманьводоканал" (57,5 грн) и "Бердянскводоканал " (57,01 грн).

Такие тарифы уже утвердила Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В целом тарифы повышены для клиентов 45 поставщиков. Выбирать водоканал самостоятельно украинцы не могут, поэтому рост цен будет неизбежным для тех, чьи поставщики попали в список (чтобы ознакомиться с полным перечнем, доскролльте страницу до конца).

В Киеве тариф на воду и водоотведение повышается до 30,384 грн за куб (было 25,32 грн). То есть рост составил 20%. Заметно вырастут цены и в других городах, к примеру

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"Тернопольводоканал" – рост на 22%, до 36,67 грн за куб;

"Днипроводоканал" – повышение на 24%, до стало 31,356 грн за куб.

Таким образом, в Тернополе семья, которая использует 15 кубометров воды в месяц будет платить 550,44 грн. До повышения тарифов платежка составляла 450,36 грн, то есть разница составляет 100 грн.

Как объясняют в НКРЭКУ, решение повысить тарифы приняли из-за целого ряда факторов. К примеру,для водоканалов повысили тарифы на электроэнергию, также больше приходится тратить на теплоэнергию.

Для технологических потребностей водоканалам необходимо использовать газ, цена которого значительно выросла. Кроме того, сотрудникам индексируют зарплаты, растут расходы на ремонтные работы, амортизацию.

Отметим, в одном городе может быть несколько тарифов на воду – в зависимости от поставщика. У каждого предприятия своя структура расходов, она зависит и от количества потребителей, и от наличия кредитов, и от состояния сетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также повысили тариф на доставку газа. Больше всего придется платить жителям Черновцов (2,57 грн за куб).

При этом некоторым украинцам приходится переплачивать за отопление. Им нужно оплачивать отопления мест общего пользования и за себя, и за соседей.