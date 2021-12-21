Россия откровенно шантажирует Европу: цены на газ выросли в 10 раз и не остановились

Цена на газ в Европе с начала 2021 года выросла аж в 10 раз. Сегодня, 21 декабря, стоимость взлетела до рекордной отметки – $2000 за тысячу куб. м. Немалую роль в этом сыграл газовый шантаж России, однако в Кремле и "Газпроме" по-прежнему все отрицают. Рекордные цены на газ в ЕС скажутся и на украинцах – тарифы для населения могут переписать уже через несколько месяцев.

Днем максимальная цена составила рекордные 174,61 евро/МВт*ч, а это почти $2075 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Уже по состоянию на 16:44 цена взлетела до $2152 за тыс. куб. м (181,47 евро МВт*ч). Прошлый исторический рекорд был установлен 6 октября на уровне $1969.

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Отметим, еще месяц назад, в конце ноября, газ в Европе был вдвое дешевле. Тогда цена составляла $1005 за 1 тыс. кубов. А в начале 2021 года, до того, как Россия начала усугублять дефицит в Европе, газ на бирже стоил $205/тыс. куб.

Несмотря на взлет цен на газ в еврорегионе и имеющиеся свободные транзитные мощности, компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на январь. Как заявил гендиректор ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины) Сергей Макогон, российский концерн не планирует увеличивать транзит до более чем 109 млн куб. м в сутки, которые предусмотрены по действующему контракту.

"Выводы очевидны – шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2", – написал Макогон в своем Facebook. В РФ ранее прямо заявляли, что в случае запуска скандального газопровода "Северный поток-2" ситуация с поставками стабилизируется.

Кроме того, "Газпром" уже остановил прокачку газа через трубопровод "Ямал – Европа" (идет через Беларусь). На 21 и 23 декабря у российской компании нет забронированных мощностей, свидетельствуют данные Gascade. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет топливо в Европу. Это еще больше усугубляет дефицит – в ЕС как раз ждут сильного похолодания.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прекращение физического поступления газа в Германию через "Ямал – Европу" не связано с ситуацией вокруг заполнения второй нитки "Северного потока-2". По его словам, это "сугубо коммерческая история".

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос "Газпрому". Никакой здесь связи нет", – сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ.

В "Газпроме" ранее также комментировали ситуацию: "Странно слышать обвинения, что действия "Газпрома" привели к росту цен на газ в Европе", – заявила ТАСС гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Отметим, в 2021 году объем снабжения "Газпромом" газа в страны ЕС составит около 145 млрд куб. м. Это станет минимумом за последние 6 лет и меньше, чем в пандемическом 2020 году.

Западные СМИ уже обвинили российскую компанию в том, что она "продала как можно больше газа без снижения рыночных цен", когда газовый кризис охватил Европу. Это вызвало остановку заводов, крах основных поставщиков энергии и один из самых быстрых темпов роста счетов за электроэнергию. При этом в 2021-м "Газпром" получил самую высокую прибыль в истории.

По рыночным ценам в нашей стране за газ сейчас платит только промышленность. Для бизнеса куб стоит 36-42 грн, хотя в начале года цена не превышала и 10 грн. Это напрямую влияет на себестоимость товаров в стране, то есть высокие цены на топливо уже сказываются на благополучии украинцев.

Тариф на бытовой газ в Украине сейчас зафиксирован на уровне около 8 грн/кубометр. Однако "заморозка" тарифов для населения не вечная – она действует только до конца отопительного сезона. Уже с 1 мая 2022 года украинцев будут ждать новые цены на газ.

Какими именно будут новые тарифы, точно неизвестно. Однако, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV, цены снова зафиксируют на год – до конца апреля 2023 года. При этом Шмыгаль признал: цена газ для населения в Украине в следующем году будет зависеть от стоимости газа на мировом рынке. Также на тарифы повлияют объемы добычи топлива в стране.

Как известно, Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины полного перехода к рыночным ценам на газ. Но, по словам премьера, такие пока что установить нельзя. "Экономика, энергетика и население не потянут таких цен", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой. Также он добавил, что вопрос его запуска все еще не решен. Возможен и вариант, когда он так и останется нереализованным проектом.