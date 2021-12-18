За отопление приходится переплачивать: кто вынужден платить за соседа и как изменить ситуацию

В Украине в многоквартирных домах, где большинство помимо домового счетчика на тепло установили индивидуальные, жильцам без приборов учета приходится переплачивать. Фактически им нужно оплачивать отопления мест общего пользования и за себя, и за соседей.

Такую проблему озвучили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго". Они предлагают изменить методику расчета сумм в платежках. Другой вариант в таком случае – установить квартирный прибор учета всем жильцам. Однако, на это придется потратить несколько тысяч гривен каждой семье.

Также важно заметить, что квартирный теплосчетчик можно установить только в относительно новых домах. Отопление в "хрущевках" не позволяет учитывать поквартирно расход тепла. Отметим, согласно закона о ЖКУ, жильцы без счетчиков в многоквартирных домах, где большинство установили поквартирные приборы учета, вынуждены оплачивать свою часть в разнице между показаниям домового счетчика и суммой показаний квартирных.

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Такие расчеты приводят к тому, что в квартирах без счетчиков получают завышенные платежки: они больше платят за отопления мест общего пользования, а также компенсируют теплопотери у соседей, которые не утеплили окна, стены, вентиляцию.

"Чтобы обеспечить качественное и справедливое распределение потребленного тепла между жителями таких домов, мы в очередной раз обратились в Минрегион с предложениями внести изменения. Предложили установить верхний предел начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", – отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.