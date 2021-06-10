Тарифы на коммуналку в Украине взлетят: сколько заплатим за тепло

В Украине тарифы на отопление увеличатся на 40%. Также подорожает и горячая вода. Это произойдет в результате перерасчета цены на газ.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В тарифе на отопление много составляющих, туда входят затраты на текущий, капитальный ремонт, зарплаты работников теплокоммунэнерго (ТКЭ) и так далее. Но больше всего цена на отопление зависит от стоимости газа, по которой ТКЭ покупают его у "Нафтогаза". Как утверждает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, газ – это 80% себестоимости отопления. А стоимость газа, которая была заложена в тариф на отопление прошлой зимой, гораздо меньше, чем то, что предлагают сейчас.

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"Если смотреть на себестоимость газа, по которой утверждали тарифы ранее, то цена была не выше 5,5-6 тыс. грн за тысячу кубов. А в следующем отопительном сезоне себестоимость газа для теплокоммунэнерго будет выше как минимум на 30-40%", – говорит Попенко.

По его словам, тариф на отопление к отопительному сезону вырастет на 20-25%. Но рост цен зависит не только от стоимости газа, а и от самих теплокоммунэнерго.

"У нас есть крупные теплокоммунэнерго, которые еще и вырабатывают электроэнергию. Они ее продают и за счет этого имеют возможность снижать затраты на тот же капремонт, на текущий ремонт. Соответственно, крупные теплокоммунэнерго, Киев, Днепр и другие, будут не настолько увеличивать стоимость услуг, основной удар придется на небольшие компании, в городах, где проживает 20-50 тысяч человек. Там будет очень серьезный рост стоимости услуг и большие проблемы как у самих компаний, так и у потребителей", – рассказывает Попенко.

В то же время, по словам члена экспертного совета Министерства энергетики Геннадия Рябцева, тарифы немало будут зависеть и от позиции местных властей.

"Теплокоммунэнерго работают с разной эффективностью, у них разное количество абонентов, на которых можно разделить затраты, так же разная протяженность теплосетей и их качество, разные теплопотери. Если орган местного самоуправления не будет что-то предпринимать, чтобы компенсировать затраты тепловиков, то к тем 20%, на которые вырастет стоимость газа, добавится еще порядка 15-20%. Если ничего не поменяется, к началу отопительного сезона тарифы вырастут на треть", – говорит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.