Тарифы на коммуналку в Украине выросли: какие услуги подорожали больше всего

В Украине тарифы на коммунальные услуги за год выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего – на 24,6% – выросла стоимость содержания и ремонта жилья.

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Уборка мусора подорожала на 15,3%, канализация – на 14,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Стоимость водоснабжения выросла 12%. Горячая вода и отопление выросли в цене не столь заметно – на 0,2%, а управление многоквартирными домами – на 3,2%. В свою очередь, тариф на газ снизился на 0,3%, а цена на электроэнергию не изменились.

Многие другие услуги и товары для украинцев тоже стали более дорогими. Например, предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья выросли в цене на 26,5%.

В свою очередь, здравоохранение тоже значительно подорожало – на 19,9%. Фармацевтическая продукция, медтовары и оборудование взлетели на 21,9%, амбулаторные услуги – на 16,7%.

Ранее сообщалось, что при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все сверхурочное оплачивает сам получатель.

Как подсчитали в Минсоцполитики, среднего размера субсидии в Украине должно хватить на оплату коммуналки за соблюдение норм потребления. В отопительный сезон 2022-23 гг. речь идет о сумме около 2000 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что субсидия на оплату коммуналки в Украине может назначаться на сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие проживающие сами лица.

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