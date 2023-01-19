Субсидии по нормам потребления: за сколько газа и воды нужно доплачивать из своего кармана

При расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что сверх нормы, оплачивает сам получатель.

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Как подсчитали в Минсоцполитики, среднего размера субсидии в Украине как раз должно хватить на оплату коммуналки при соблюдении норм потребления. В отопительный сезон 2022-23 гг. речь идет о сумме около 2000 грн.

Какие нормы потребления действуют в Украине

Субсидия на содержание жилья

Этот вид помощи рассчитывается исходя из 35,22 кв. м на семью из одного человека. При этом на каждого дополнительного человека добавляется по 13,65 кв. м. Если фактическая площадь квартиры или дома больше, доплачивать разницу нужно из личных средств.

Субсидия на газ

В этом случае норма зависит от того, как именно используется газ. В домохозяйстве может быть только газовая плита, а может и газовое отопление – потребление в этих случаях будет сильно различаться. Компенсации рассчитывают, исходя из такого объема газа:

– только газовая плита – 3,3 кубометра на одного человека в месяц;

– газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения, но без газового водонагревателя – 5,4 кубометра;

– газовая плита и водонагреватель – 10,5 кубометра;

– газовый котел отопления – отдельный расчет по формуле "4 кубометра на квадратный метр умножить на корректирующий коэффициент (зависит от погоды)"; то есть на отопление 100 квадратов в месяц субсидия может покрыть до 400 кубометров.

Субсидия на водоснабжение

– холодная вода при наличии горячего водоснабжения – 2 кубометра на человека в месяц;

– холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения– 3,6 кубометра;

– горячая вода – 1,6 кубометра;

– водоотвод – 3,6 кубометра.

Субсидия на свет

Норма потребления электроэнергии составляет 100 кВт-ч на семью из одного человека. Дополнительно дается 30 кВт-ч в месяц на каждого следующего члена семьи, но не более 220 кВт-ч в сумме.

Как сообщал OBOZREVATEL, субсидия может назначаться на сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами.

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