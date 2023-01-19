Субсидии по нормам потребления: за сколько газа и воды нужно доплачивать из своего кармана
При расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что сверх нормы, оплачивает сам получатель.
Как подсчитали в Минсоцполитики, среднего размера субсидии в Украине как раз должно хватить на оплату коммуналки при соблюдении норм потребления. В отопительный сезон 2022-23 гг. речь идет о сумме около 2000 грн.
Какие нормы потребления действуют в Украине
- Субсидия на содержание жилья
Этот вид помощи рассчитывается исходя из 35,22 кв. м на семью из одного человека. При этом на каждого дополнительного человека добавляется по 13,65 кв. м. Если фактическая площадь квартиры или дома больше, доплачивать разницу нужно из личных средств.
- Субсидия на газ
В этом случае норма зависит от того, как именно используется газ. В домохозяйстве может быть только газовая плита, а может и газовое отопление – потребление в этих случаях будет сильно различаться. Компенсации рассчитывают, исходя из такого объема газа:
– только газовая плита – 3,3 кубометра на одного человека в месяц;
– газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения, но без газового водонагревателя – 5,4 кубометра;
– газовая плита и водонагреватель – 10,5 кубометра;
– газовый котел отопления – отдельный расчет по формуле "4 кубометра на квадратный метр умножить на корректирующий коэффициент (зависит от погоды)"; то есть на отопление 100 квадратов в месяц субсидия может покрыть до 400 кубометров.
- Субсидия на водоснабжение
– холодная вода при наличии горячего водоснабжения – 2 кубометра на человека в месяц;
– холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения– 3,6 кубометра;
– горячая вода – 1,6 кубометра;
– водоотвод – 3,6 кубометра.
- Субсидия на свет
Норма потребления электроэнергии составляет 100 кВт-ч на семью из одного человека. Дополнительно дается 30 кВт-ч в месяц на каждого следующего члена семьи, но не более 220 кВт-ч в сумме.
Как сообщал OBOZREVATEL, субсидия может назначаться на сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами.
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