Тарифы на коммуналку в Украине вырастут: в Кабмине рассказали, как повысят цены

В Украине в 2022-м пересчитают ряд тарифов на коммунальные услуги. Единственная коммунальная услуга, стоимость которой согласно официального прогноза не изменится – электроэнергия.

Об этом со ссылкой на официальный прогноз динамики цен сообщило на официальном сайте Минэнерго. Таким образом в ведомстве ответили на ранее опубликованный консенсус-прогноз. Они напомнили, что консенсус-прогноз не является официальным и его составляют эксперты.

Газ. По расчетам Кабмтина, голубое топливо для украинцев в 2022-м подорожает на 13%. Это вызвано в первую очередь мировой тенденцией. Однако, стоит учесть, что тарифы не будут повышать как минимум до мая, так как до этого момента действуют фиксированные годовые цены.

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Также подорожает с 1 января и доставка газа (об этом в официальном прогнозе Кабмина речь не идет). Такое повышение предусмотрено проектами постановлений профильной комиссии. Подорожание составит в пределах 10-30 копеек за каждый куб.

Отопление. Вместе с ценами на газ традиционно растет стоимость отопления. Газ в себестоимости составляет около 80%. Как следствие, в среднем по стране за тепло придется платить на 6% больше. Однако в каждом регионе и у каждого поставщика цена будет индивидуальной.

Вода. Стоимость водоснабжения увеличится на 11%. Это связано с целом рядом факторов. Дорожают ремонты, растут зарплаты сотрудников и т.д. Тут также стоит учитывать, что для каждого поставщика цена считается индивидуально.

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