Украинцев начнут штрафовать из-за коммуналки? На какие условия пошла власть ради кредита МВФ

Уже вскоре по требованию Международного валютного фонда в Украине могут ужесточить наказание за долги по коммуналке. Среди прочего, власти взяли на себя обязательство ввести более жесткие штрафы.

Ситуация с задолженностью ухудшается в нашей стране ежегодно. В среднем каждая украинская семья должна за коммуналку около 4 тысяч гривен.

О том, как и почему будут менять правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Мы будем заниматься вопросом задолженности и платежной дисциплины населения, ТКЭ (теплокоммунэнерго. – Ред.) и дистрибьюторов, чтобы обеспечить непрерывность заявок на поставку газа и способствовать развитию конкурентоспособного рынка. Мы разработаем подходящие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей с домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения)", – говорится в меморандуме с МВФ.

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Сейчас украинцы за каждый день просрочки коммуналки платят пеню в размере всего 0,01%. Теперь же власти собираются наказание ужесточить. Кроме того, рассматривают и варианты, как взыскать задолженность без обращения в суд.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уверен, что ситуация с долгами за коммуналку в Украине критическая. Они растут ежегодно и на очень большие суммы. В частности, за последний год задолженность увеличилась на 10 млрд грн. И систему взыскания долгов могут изменить.

"Думаю, когда речь идет об усилении ответственности, они изменят систему, как эти долги "выбивать" из должников. Если сейчас эта процедура идет через иск, суд, исполнительную службу, то думаю, что в скором времени даже иск в суд в этом вопросе не понадобится. Уже сегодня у нас есть практика списания денег со счетов должников и для этого даже не всегда нужно систематизировать эти процессы", – считает эксперт.

В то же время координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко считает, что основные долги появляются при расчетах поставщиков перед такими структурами как НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и другие.

"Этот вопрос специально так скоммуницирован, что якобы не платит население. Но с населением нужно работать не через коллекторов, а как с клиентами. Для этого для разных категорий неплательщиков должен быть свой подход. С людьми можно договориться, заключить договора реструктуризации", – говорит Бойко.

В Украине по состоянию на сентябрь долги за коммуналку достигли 61,5 млрд грн. Это примерно по 4,1 тыс. на каждую семью. Зимой эта цифра может значительно увеличиться. Традиционно украинцы за отопительные сезон долги накапливают, а потом их погашают.

С таким уровнем задолженности ни одно предприятие не может стабильно работать. Тарифы на коммуналку должны согласовываться исходя из себестоимости производства, инвестиции в ремонты, модернизацию. А когда товар (горячую воду, электроэнергию, газ) украинцам поставляют, но за это не платят, то вся бизнес-модель рушится.

На огромный уровень коммунальных долгов МВФ указывает Украине не впервые. На этот раз власти в очередной раз взялись исправлять ситуацию. Здесь стоит отметить, что среди должников есть, в том числе, жители элитных жилых комплексов, где стоимость квартир составляет от пяти миллионов гривен. На жилье и автопарк у таких семей деньги есть, а вот на коммуналку – нет.

Больше всего украинцы должны за газ и его доставку – 23,1 млрд грн. Еще с прошлого года в стране работает открытый рынок. Любая компания может прийти и сделать свои тарифы, предложить более выгодные условия и получить потребителя. Но кто рискнет доставлять голубое топливо в ситуации, когда можно вполне себе безнаказанно не платить?

По словам Попенко, огромные долги за коммуналку – это сугубо украинская история. В странах Европы нет не то чтобы такого явления, а даже предпосылок для него. На Западе нет такого большого количества частных владельцев квартир. Многие люди арендуют жилье и если не будут за него платить – придется съехать.

Если взять в качестве примера Германию, то там владеют квартирами только 11-13% населения и это весьма богатые люди. Но если бы вдруг у них появилась задолженность за коммуналку – услуги могли бы отключить, ведь они все предоставляются индивидуально. Ко всему, жилищное законодательство в странах Европы достаточно жесткое. По словам Попенко, в испанской Барселоне городские власти могут выселить человека из квартиры даже за аморальный образ жизни (правда, часть стоимости имущества возместят).

В некоторых странах штрафы начисляют даже при незначительной задержке. "Санкции зависят от компании. Одна из частных водопроводных компаний в Брюсселе, например, взимает штраф 5 евро за первое напоминание о просрочке и 10 евро за второе напоминание", – рассказывает житель бельгийской столицы Никита.

То, как Украина будет совершенствовать законодательство и стимулировать граждан вовремя оплачивать коммуналку, будет видно уже в следующем году. Однако учитывая, что такое обязательство власть на себя уже взяла, то рано или поздно перед МВФ придется отчитываться о том, как выполнили требование.