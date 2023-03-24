Тарифы на коммуналку в Украине повысят через неделю: сколько придется платить

В Украине с 1 апреля на 12,3% повысят тарифы на воду. Кроме того, может подорожать и электроэнергия, однако окончательное решение еще не принято.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В экспертной среде и в правительстве активно обсуждали возможное повышение тарифов на электроэнергию. Однако официально решение до сих пор не принято. Необходимость повышать цены есть (ориентировочно до 2,5 грн/кВт*ч с действующих 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц), но для этого предстоит принять политическое решение.

А вот решение повысить тарифы на воду с 1 апреля уже фактически принято. В апреле подорожание составит в среднем 12,3%. Но и на этом не остановятся – в следующий раз цены будут повышать в июле.

"Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере, оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год. НКРЭКУ рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", – говорится в разъяснении регулятора.

Тут также экономические причины. Стоимость воды зависит от ряда составляющих: цен на электроэнергию, стоимости работ, зарплаты персонала, стоимости реагентов, объемов потребления воды. И все эти показатели за прошедший год значительно изменились.

К примеру, в Киеве объем потребления упал на 11,65% (а чем меньше воды продают, тем дороже она стоит). Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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