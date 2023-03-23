Украинцам в апреле пересчитают тарифы, курс доллара и часть пенсий: чего ждать

Украинцев с апреля ждут новые тарифы на воду. Кроме того, возможно подорожание электроэнергии. Есть и хорошие новости: курс доллара может снизиться, а часть пенсий – увеличиться.

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О том, что и как изменится для украинцев в апреле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцам придется платить за коммуналку по новым тарифам

В экспертной среде и в правительстве активно обсуждали возможное повышение тарифов на электроэнергию. Однако официально решение до сих пор не принято. Необходимость повышать цены есть (ориентировочно до 2,5 грн/кВт*ч с действующих 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц), но для этого предстоит принять политическое решение.

А вот решение повысить тарифы на воду с 1 апреля уже фактически принято. В апреле подорожание составит в среднем 12,3%. Но и на этом не остановятся – в следующий раз цены будут повышать в июле.

"Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере, оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год. НКРЭКУ рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", – говорится в разъяснении регулятора.

Тут также экономические причины. Стоимость воды зависит от ряда составляющих: цен на электроэнергию, стоимости работ, зарплаты персонала, стоимости реагентов, объемов потребления воды. И все эти показатели за прошедший год значительно изменились.

К примеру, в Киеве объем потребления упал на 11,65% (а чем меньше воды продают, тем дороже она стоит). Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Пенсии пересчитают, но не всем. А повышения придется ждать

С апреля ежегодно будут повышать пенсию украинцам, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе. По последним данным Пенсионного фонда, это около 2,7 млн человек. Закон гарантирует перерасчет пенсий в связи с увеличением стажа при условии, если стаж вырос как минимум на два года.

То есть тем работающим пенсионерам, которые не произвели перерасчет в апреле прошлого года, при наличии как минимум 24 месяцев стажа пенсию повысят с апреля этого года. Повышенный размер пенсии украинцы получат уже в следующих месяцах (за апрель надбавку начислят задним числом).

Повышение происходит автоматически – обращаться в Пенсионный фонд не нужно. А сам размер повышения зависит от того, какая у вас была пенсия. Например, если сейчас у вас есть 35 лет стажа и пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 9 тыс. грн (у вас была высокая белая зарплата), после перерасчета вы можете претендовать на выплату в размере 9 514 грн. Однако для большинства украинцев прибавка будет менее существенной.

Например, с пенсией 5 тыс. грн прибавка может составить около 285 грн в месяц. Напомним, что украинцы, которые официально получают минимальную зарплату, смогут на заслуженном отдыхе претендовать только на минимальную пенсию. Ее размер сейчас составляет всего 2093 грн.

Ожидается новый курс доллара

В Украине курс доллара уже cнизился до отметки 38,5 грн/$, хотя еще несколько месяцев назад эта валюта стоила около 40 грн. Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Украина получает валюту через международную поддержку. При этом с окончанием отопительного сезона сократились расходы на энергоресурсы.

Александр Паращий, руководитель отдела аналитики Concorde Capital, считает, что в ближайшее время курс доллара в Украине может продолжить снижение. Причин для этого несколько. В первую очередь – аграрии активно продают урожай и свои запасы валюты.

"Можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/$. Конечно, многое зависит от "зернового коридора", потому что пока там не очень понятная ситуация. Поэтому если будут какие-то неожиданно плохие новости о "зерновом коридоре", то могут быть определенные проблемы, а так, скорее всего, тренд на укрепление гривни, а не на ослабление", – рассказывает Паращий.

Командировки будут проверяться по-новому

В Украине с апреля будут по-новому считать командировочные. Помимо приказа для подтверждения того, что сотрудник находится в командировке, нужно будет предоставлять:

транспортные билеты или транспортные счета и багажные квитанции (в том числе электронные билеты);

документы, полученные от лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию физического лица, страховые полисы;

документы (выписки и/или сведения со счета), содержащие определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитированы платежные инструменты;

документы, подтверждающие выполнение операции с использованием платежных инструментов;

другие документы, удостоверяющие стоимость расходов.

"Фактическое количество дней пребывания в командировке определяется согласно приказу о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке (отметок пограничных служб о пересечении границы, проездных документов, счетов на проживание и/или любых других документов)", – говорится в разъяснении налоговой.

Кроме того, в апреле ожидается оживление на рынке аренды жилья. С окончанием отопительного сезона сокращаются расходы на коммунальные услуги и традиционно растет цены на аренду жилья. В целом ситуация во всех сферах экономики будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация на фронте.