В Кабмине рассказали, повысятся ли зимой тарифы на горячую воду и тепло

Во время отопительного сезона-2021/2022 в Украине тарифы на горячую воду и отопление расти не должны, считают в Кабмине. Заявляется, что система физически готова к началу отопительного сезона на 90%.

Об этом на пресс-конференции в среду, 15 сентября, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает "Гордон". Чиновник сказал, что в плане технической подготовки "все штатно и идет по графику".

Что касается заключения долгосрочных договоров между предприятиями теплокоммунэнерго и "Нафтогазом", то последний "сделал очень интересное с точки зрения цены предложение" – 7420 грн за 1 тыс. куб метров газа, добавил Чернышов.

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Такая стоимость, по его словам, обеспечит стабильность тарифов в ближайшее время. Правительство "не оставит этот вопрос без внимания и поддержит" украинцев в ситуации, когда цены на голубое топливо на мировых рынках растут, заверил он.

"Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться", – резюмировал Чернышов.

Напомним, что биржевые цены на газ в Европейском Союзе 14 сентября в третий раз за сутки обновили исторический рекорд. Стоимость голубого топлива остановилась на $810 за тыс. куб. метров. Не исключено: цены в ЕС на газ могут вырасти еще больше.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тариф на газ в Украине будет оставаться на уровне подписанного годового контракта – 7,96 грн за кубометр.