Цены на газ в ЕС побили второй исторический рекорд за день: чего ждать Украине

Биржевые цены на газ в ЕС обновили очередной исторический рекорд – $754 за тыс. куб. м. Это уже второй рекорд за последние сутки. Утром 13 сентября цена газа в Европе впервые поднималась до $727. Еще на прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах была ниже почти на $100 за тыс. "кубов". Эта цена влияет на стоимость газа и в Украине, но большинство украинцев не ощутит подорожания газа.

В Европе такая цена установлена на газ, который будет поставлен в октябре-ноябре. Об этом свидетельствуют данные индекса TTF на лондонской бирже ICE Futures.

Поставки голубого топлива в Европу остаются на низком уровне. А несмотря на скорое начало отопительного сезона, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены меньше, чем на 70%. В последние годы в середине сентября европейские ПХГ были заполнены в среднем на 95%,

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Российский "Газпром" уже несколько месяцев отказывается наращивать поставки газа в Европу через украинскую ГТС и по газопроводу "Ямал – Европа". На фоне необычно позднего окончания отопительного сезона 2020-21 годов и холодной весны, такое поведение "Газпрома" привело к дефициту газа в ЕС.

В "Операторе ГТС Украины" уверены: таким "Газпром" шантажирует Европу. По мнению главы украинской компании Сергея Макогона, российский монополист намекает ЕС, что газа не будет, пока не запустится "Северный поток-2".

Для начала полноценной работы "трубе" нужно пройти сертификацию в Европе, хотя "Северный поток-2" технически уже достроен. Рекордные цены на газ и нехватка топлива могут вынудить европейцев ускорить процесс оформления разрешений на эксплуатацию "Северного потока-2".

К слову, 13 сентября Германия начала процесс сертификации "Северного потока-2". В немецком регуляторе утверждают, что он может затянуться на 4 месяца.

Рыночные цены на газ в Украине формируются с учетом европейских цен. Соответственно, они растут вслед за индексом TTF. В свою очередь, цена на газ для населения рассчитывается, исходя из рыночной стоимости газа. То есть цены на газ для украинцев должны были бы расти, но в большинстве случаев этого не происходит.

Дело в том, что подавляющее большинство бытовых потребителей газа обслуживается на годовом тарифе с фиксированной ценой. Такие тарифы появились у поставщиков с 1 мая 2021 года, стоимость газа в них зафиксирована до 30 апреля 2022 года.

До этой даты газсбыты могут только снижать тарифы, но не повышать их. Например, у государственного поставщика "Нафтогаза" цена зафиксирована на уровне 7,4 грн за куб газа. Это втрое ниже спотовой рыночной цены, заявлял глава компании Юрий Витренко.

Но есть и те, чья цена на газ взлетает вслед за европейской. Это потребители, которые обслуживаются по месячным тарифам, цены в которых постоянно меняются в зависимости от рыночной ситуации.

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