Тарифы на газ в Украине зимой могут взлететь на 70%, – экс-министр финансов
Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что тарифы на газ уже зимой могут резко вырасти на 70%. По его словам, если это произойдет, то отопительный сезон 2021-2022 "превратится в гуманитарную катастрофу".
Об этом Уманский написал в своем Facebook. "НАК "Нафтогаз" принудительно повысил цену на газ. Правительство ему в этом не мешает. Подорожание газа влечет за собой повышение стоимости тепловой энергии на 40-70%, в зависимости от региона", – заявил экс-министр.
Также он отметил, что стоимость газа в период с 2013 по 2021 год выросла более чем в 10 раз. "Это настоящий кризис. Она обязательно нанесет сокрушительный удар или по миллионам рядовых граждан, или... по миллионах рядовых граждан. Потому что местные бюджеты – это дороги, школы, больницы, порядок в населенных пунктах", – подытожил Уманский.
Напомним, киевляне в августе будут платить за газ дороже всего в Украине – 15,76 грн за кубометр. Такой будет стоимость для абонентов "КиевгазЕнерджи", дочерней компании "Киевгаз". Это самая высокая цена в стране.
Отмечается, что жители большинства областей Украины будут платить за августовский ресурс только 7,99 грн за 1 куб м. Дороговизна газа для киевлян объясняется тем, что "Нафтогаз Украины" не предоставил дешевый газ для населения предприятию "КиевгазЕнерджи", которое является подразделением городского коммунального предприятия "Киевгаз" и обеспечивает газом большинство киевлян.
В Украине тариф на отопление в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города. Такое может произойти из-за условий поставок газа теплокоммунэнерго со стороны компании "Нафтогаз".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что цена на газ может снизиться, если Украина будет не импортировать голубое топливо, а экспортировать. Однако для этого нужно, чтобы в стране было больше собственного газа.
В Украине из-за повышения тарифов на газ для теплокоммунэнерго увеличат тарифы на горячую воду и отопление. Так, голубое топливо для предприятий взлетело в цене почти в два раза. Подорожание отдельных коммунальных услуг может составить до 40%.