Тарифи на газ в Україні підвищать із квітня: хто заплатить найбільше

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підняти тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

Так, постачальник "Маргаз" запропонував ціну в 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр. У результаті сім'я, яка, наприклад, використовує 200 кубометрів газу на місяць, зараз платить 1398 грн, а після підвищення клієнти "Азовгаза" і "Маргаза" будуть платити вже 1770 і 1650 грн відповідно.

До 1 квітня Кабінет міністрів обмежував максимальний тариф на газ. Він не може становити більше за 6,99 грн. Однак уже з наступного місяця постачальників ніхто не контролює. Вони мають право постачати блакитне паливо за тією ціною, яку вважають обґрунтованою.

Крім того, вже з 1 травня українців переведуть на річні тарифи. За бажанням можна буде повернутися до місячних цін. Річний тариф за різними оцінками також може становити близько 7-8 грн у окремих постачальників.

Нагадаємо, в Україні вже 25 квітня, згідно з проєктом постанови Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), усі постачальники повинні опублікувати річні тарифи на газ. Однак тарифи можуть бути менш вигідні ніж у ситуації, якби річні ціни ввели після кінця сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL: