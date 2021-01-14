Тарифы на газ украинцам снизят только временно, потом цены будут рыночными, – министр

В Украине тарифы на газ с февраля снизятся примерно на 30% до 6,99 грн. Но такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Эфир транслировался на странице канала в Youtube. "Это правительственное поручение. Почему именно на время карантинных ограничений? Кабмин остается сторонником открытого рынка газа, мы считаем, что это просто временный период. Он даст возможность также, как мы поддержали предпринимателей, медиков, креативную индустрию, поддержать граждан", – сказал министр.

Как пояснил Немчинов, 6,99 грн – самая низкая цена на рынке. Именно ее и выбрали. При этом политик заявил, что те, кто пользуются годовым тарифом "Нафтогаза" (с нового года к нему перестали подключать новых потребителей), могут платить даже меньше.

"Это объективно самая низкая цена на рынке. Мы коммуницировали, что "Нафтогаз" может поставлять газ по цене меньше 5 грн при подписании годового контракта. Основная проблема, что предприятия аффилированы с одним из олигархов, подняли цены почти вдвое", – сказал Олег Немчинов.

В Украине с августа действуют разные тарифы на газ. Сейчас они составляют от 6,99 до почти 10 грн за кубометр. Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

"Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже", – цитирует Владимира Зеленского Офис президента.

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