Тарифи на газ українцям знизять тільки тимчасово, потім ціни будуть ринковими, – міністр

В Україні тарифи на газ із лютого зменшаться приблизно на 30% до 6,99 грн. Але таке нововведення буде тривати тільки до кінця опалювального сезону.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Ефір транслювався на сторінці каналу в Youtube. "Це урядове доручення. Чому саме на час карантинних обмежень? Кабмін залишається прихильником відкритого ринку газу, ми вважаємо, що це просто тимчасовий період. Він дасть можливість також, як ми підтримали підприємців, медиків, креативну індустрію, підтримати громадян", – сказав міністр .

Як пояснив Немчінов, 6,99 грн – найнижча ціна на ринку. Саме її і вибрали. До того ж політик заявив, що ті, хто користується річним тарифом "Нафтогазу" (з нового року до нього перестали під'єднувати нових споживачів), можуть платити навіть менше.

"Це об'єктивно найнижча ціна на ринку. Ми комунікували, що "Нафтогаз" може поставляти газ за ціною менш ніж 5 грн під час підписання річного контракту. Основна проблема, що підприємства афільовані з одним із олігархів, підняли ціни майже вдвічі", – сказав Олег Немчінов.

В Україні із серпня діють різні тарифи на газ. Зараз вони становлять від 6,99 до майже 10 грн за кубометр. Різниця в тарифах – понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо всього лише змінити свого постачальника. Детальніше про те, як це зробити, можна прочитати тут.

"Ринкові ціни сьогодні високі, особливо якщо враховувати пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це значить – в економічному плані теж", – цитує Володимира Зеленського Офіс президента.

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