Тариф на газ в Украине взлетит: раскрыта новая стоимость

В Украине годовой тариф на газ с 1 апреля составит от 7,4 до 8 грн за кубометр.

Об этом сообщает издание LB.ua. "Из информации "Нафтогаза" следует, что цена, по которой компания будет продавать газ, будет одинакова и для ее клиентов, и для "Йе Энергия". В таком случае разница в цене может возникнуть только из-за "маржу"... В результате с 1 мая по годовому продукту газ может стоить в пределах 7,4-8 грн", – говорится в публикации.

Как сообщалось, компания "Йе Энергия", которая поставляет природный газ для продажи населению, подписала с НАК "Нафтогаз Украины" соглашение о закупке газа по рыночной цене.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, цена также зависит от того, останется ли в перечне услуг месячный тариф, или же Кабмин обяжет всех участников рынка перейти на годовой пакет. В таком случае цену будет сложно прогнозировать, потому что пока неизвестно, каким образом ее будут рассчитывать.

Собеседники в Кабинете министров рассказывают: годовой тариф не будет выше 6,99 грн за кубометр. Однако он мог бы быть и ниже, так как летом цена на газ может дойти и до 4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: