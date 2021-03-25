Тариф на газ в Україні злетить: розкрито нову вартість

В Україні річний тариф на газ із 1 квітня становитиме від 7,4 до 8 грн за кубометр.

Про це повідомляє видання LB.ua. "З інформації "Нафтогазу" випливає, що ціна, за якою компанія продаватиме газ, буде однакова і для її клієнтів, і для "ЙЕ Енергія". В такому разі різниця в ціні може виникнути лише через "маржу". За інформацією LB.ua, в результаті з 1 травня за річним продуктом газ може коштувати в межах 7,4-8 грн", – йдеться в публікації.

Як повідомлялося, компанія "Йе Енергія", яка постачає природний газ для продажу населенню, підписала з НАК "Нафтогаз України" угоду про закупівлю газу за ринковою ціною.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ціна також залежить від того, чи залишиться в переліку послуг місячний тариф, або ж Кабмін зобов'яже всіх учасників ринку перейти на річний пакет. У такому разі ціну буде складно прогнозувати, тому що поки невідомо, як її будуть розраховувати.

Співрозмовники у Кабінеті міністрів розповідають: річний тариф не буде вищим за 6,99 грн за кубометр. Однак він міг би бути і нижчим, оскільки влітку ціна на газ може дійти і до 4 грн.

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