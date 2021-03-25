Тариф на электроэнергию: Кабмин решил не повышать цены только на один месяц

Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая.

Кроме индивидуальных потребителей, старый тариф также применяется для общежитий, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности. Об этом свидетельствует постановление №238 от 24 марта, опубликованное на "Правительственном портале".

По фиксированной цене будут оплачивать электроэнергию в многоквартирных жилых домах на технические цели (работу котельных, лифтов, освещение дворов), а также дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Тарифы на электроэнергию в Украине сдерживает Кабмин с помощью специального постановления, которое обязует компании продавать "ток" по установленной цене (т.н. ПСО).

Глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк также заявлял, что действующие цены могут остаться и после апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги. При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.