Тариф на доставку газа пересчитают через месяц: сколько будут платить украинцы

Украинцам с 1 января пересчитают платежку за транспортировку газа. Ее размер будет зависеть от двух факторов: как изменят тарифы для облгазов и сколько газа вы тратили. В случае, если профильный регулятор не согласуют значительного повышения цен для распределяющих компаний, некоторые украинцы смогут платить за доставку меньше, чем до перерасчета.

О том, как, почему и для кого пересчитают "абонплату", читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине компании, которые продают газ и которые доставляют их в дома и квартиры присылают разные платежи. Первая платежка зависит от того, сколько голубого топлива потратили за прошедший месяц, а вот вторая – фиксированная на 12 месяцев (с января по январь).

С 1 января 2022-го облгазы пересчитают размер абонплаты по формуле:

Видео дня

количества газа, который использовали с октября 2020-го по октябрь 2022-го разделить на 12 и умножить на тариф.

И вот этот тариф и планируют резко повысить. На сайтах облгазов разместили для общественного обсуждения проекта пересмотра цен. Об этом написали СМИ и вскоре в "Нафтогазе" заявили, мол, повышение – фейк. Хотя на самом деле НАК никакого отношения к облгазам не имеет. А утверждает тариф Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В комиссии OBOZREVATEL рассказали: цены действительно могут пересмотреть, но рассчитывать на то, что цена повысится в четыре раза, не стоит. Мол, облгазы озвучили свои желания, но все расчеты проверят и, вероятно, суммы изменят.

Если вы с октября прошлого года и по октябрь текущего потратили меньше газа, чем годом ранее, вполне вероятно, что сумма в платежке за доставку с 1 января снизиться. Но это только при условии, если сам тариф при этом не повысится. А это крайне маловероятно. Для доставки используют технический газ, а его цена значительно увеличилась.

Кроме того, больше денег приходится тратить на зарплаты, ремонт, амортизацию и т.д. Единственный вариант, при котором тариф не пересмотрят – политическое решение со стороны власти. Так было, например, с введением годовых тарифов на газ.

При этом украинцы и без пересмотра тарифов могут сократить расходы на газ в несколько раз. Помочь среди прочего может замена приборов на более энергоэффективные.

Как ранее писал OBOZREVATEL: