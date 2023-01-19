Свет в Украине будут отключать все сутки: когда самое "опасное" время

На протяжении всего 19 января в Украине будут применяться отключения электроэнергии. Предварительно – плановые, однако при превышении установленных лимитов будут задействованы экстренные. Причина – значительный дефицит в сети, ведь несмотря на прогнозируемое сокращение потребления, генерация может покрыть только три четверти его.

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Особенно критическими являются утренние и вечерние часы суток, сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: сокращение же потребления ожидается в связи потеплением.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", – говорится в сообщении.

Почему возник дефицит

Причина сокращения мощностей в энергосистеме Украины кроется в российских обстрелах инфраструктуры страны. При чем как ракетных, так и дроновых.

"В результате российских атак повреждены генерирующие мощности и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций", – рассказали в компании.

Еще одна проблема – отсутствие возможности использовать ряд электростанций, находящихся на временно оккупированных территориях. Они, объяснили энергетики, обеспечивали "свыше 10 ГВт основных установленных мощностей".

Что с ремонтами

Тем не менее, отметили в "Укрэнерго", восстановление поврежденных объектов идет постоянно.Только 18 января:

был завершен ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе;

восстановлена в очередной раз поврежденная линия электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины – предотвращая аварию.

"Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее. И длится дольше", – констатировали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, кардинально же изменить сложившуюся ситуацию в украинской энергетике в кратчайшие сроки нереально. А следовательно, отключения света будут продолжаться и весной.

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