Отключать свет в Украине будут реже: какая ситуация 19 января

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощностей, Из-за чего регионам доведены лимиты потребления. В связи с этим 19 января отключения электричества в Украине продолжаются – в частности, экстренные.

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"В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", – сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.

А вот в Киеве, Одессе и областях, где в предыдущие дни также применялись экстренные отключения, вернулись к плановым ограничения. При чем анонсировано это было еще вечером 18 января.

"Для столицы и Киевской области ... лимиты позволяют проводить [19 января] отключения в стабилизационных графиках", – сообщили в ДТЭК. Отметив, что "лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений" и в Одесской области.

В Житомирской области также действуют почасовые графики. Ознакомится с ними можно здесь.

По очередям отключают свет в Полтавской области. С графиком можно ознакомиться по ссылке.

Почасовой график применяют и в Винницкой области. Детали тут.

Такая же ситуация в Волынской области. С графиками можно ознакомится по ссылке.

"Почасовые стабилизационные отключения начнутся в 00:00. Со второй очереди", – сообщили в Запорожьеоблэнерго.

Также почасовые стабилизационные отключения применяются в Сумской области. Детали здесь.

После окончания отопительного сезона отключать свет не прекратят

Кардинально же изменить сложившуюся ситуацию в украинской энергетике в кратчайшие сроки нереально, а следовательно, отключения света будут продолжаться и весной. Это признают сами энергетики.

Так, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится. С одной стороны, будет уменьшение потребления, потому что станет теплее. Но, с другой, начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрэнерго" же отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

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