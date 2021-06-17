Субсидии в Украине потеряли 3 млн семей: Розенко рассказал о провале правительства

Бывший министр социальной политики Павел Розенко заявил, что с мая 3 миллиона домохозяйств в Украине лишены субсидий. Это произошло из-за того, что правительство одобрило новые правила выплат.

"Для назначения новых субсидий их нужно переоформить! По состоянию на 17 июня в Украине не призначена (не переоформлена) ни одна субсидия!" – сообщил Розенко. Об этом свидетельствует его публикация на Facebook.

Бывший министр социальной политики отметил, что до этого времени областное управление соцзащиты не передало программное обеспечение для назначения субсидий по новым правилам.

По его словам, правительство уже два месяца не может внести элементарные изменения в программное обеспечение по субсидиям.

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"Последствия? 6 миллионов украинцев (более 3 миллионов домохозяйств) уже два месяца не получают субсидии! Цена на газ для населения сейчас втрое выше, чем в прошлом году. А субсидии забрали!" – резюмировал Розенко.

Напомним, в Украине с 1 мая действуют новые правила для субсидиантов. В доход решили учитывать дивиденды по банковским депозитам, без помощи от государства оставили тех, кто покупал валюту, проводил много времени за границей или владеют дачей (если оформлена как жилое помещение), двумя автомобилями.

Также Кабинет министров внес изменения в правила получения субсидий в Украине. Теперь претендовать на выплаты смогут те, у кого есть до 100 тыс. гривен. До этого действовала граница до 57 тыс. гривен.

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