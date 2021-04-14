В Украине ужесточили требования для назначения субсидий на коммуналку
Кабинет министров ужесточил требования к доходам украинцев для предоставления жилищных субсидий. В частности, теперь при назначении госпомощи будут учитываться средства от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 14 апреля, сообщила на официальном сайте пресс-служба Минфина. Указывается, что правила изменили "для обеспечения государственной социальной поддержки населения и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств".
В документе, который одобрил Кабмин, предлагается:
пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;
отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
ужесточить требования для назначения субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.
"Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрели целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшества могли коснуться цен на электроэнергию и газ, однако все предложения провалили.
В Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.