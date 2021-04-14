В Україні посилили вимоги для призначення субсидій на комуналку

Кабінет міністрів посилив вимоги до доходів українців для надання житлових субсидій. Зокрема, тепер під час призначення держдопомоги будуть враховувати кошти від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в середу, 14 квітня, повідомила на офіційному сайті пресслужба Мінфіну. Вказується, що правила змінили "для забезпечення державної соціальної підтримки населення та здійснення заходів ефективного й раціонального використання бюджетних коштів".

У документі, який схвалив Кабмін, пропонується:

переглянути підходи до обліку майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів і т.д.;

скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо ухвалення рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, коли така субсидія не призначається;

посилити вимоги для призначення субсидій у частині здійснення одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій із купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону і т.п.

"Реалізація постанови не потребує додаткових витрат і буде здійснюватися за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій", – ідеться в повідомленні.

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