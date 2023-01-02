Строительство новой энергоинфраструктуры в Украине займет годы – "Укрэнерго"

На создание и полноценный запуск работы новых энергетических объектов в Украине уйдет большое количество времени. В частности, строительство новой высоковольтной подстанции займет несколько лет.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили: также годы уйдут на обеспечение эксплуатации объекта.

"Построить новую высоковольтную подстанцию – это несколько лет. Обеспечить ее надежную эксплуатацию в сети – это годы ежедневной круглосуточной кропотливой работы наших специалистов", – говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули: украинские энергетические объекты являются инфраструктурой исключительно гражданского назначения. Поэтому чтобы разрушить их может хватить и одного удара. "Они не приспособлены для того, чтоб амортизировать практически весь флот русских ракет", – отметили в "Укрэнерго".

Также годы уйдут на ремонт ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры. При чем одной из причин этого являются многократные обстрелы одних и тех же объектов.

"Повреждения такие, что за час-два не отремонтировать. Здесь работы хватит не на один год. Чтобы восстановить какой-то трансформатор или выключатель, нужен не один месяц. Люди [работают] на пределе возможностей", – отметил начальник одного из линейных участков.

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что замена уничтоженных российскими обстрелами трансформаторов начнется не раньше весны. Ведь первые из них придут в Украину, по ожиданиям, в марте-апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра энергетики Германа Галущенко, энергосистема Украины доказывает свою устойчивость на протяжении уже почти трех месяцев массированных атак, что свидетельствует об эффективности наработанных решений. Тем не менее исключать возможность полного блекаута в стране нельзя.

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